شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": تغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل بقانون الرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك حزمة من التشريعات التى سيتم إقرارها خلال دور الانعقاد الأخير، ومنها قانون الموارد المائية والرى، الذى يهدف للحفاظ على المقننات المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد فى ظل محدوديتها.

Advertisements

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون يهدف أيضًا لتطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، لتوجيه الاستفادة من نسبة المياه فى زراعة أراضى جديدة ضمن الأراضى التى يتم استصلاحها حديثًا، بالإضافة إلى أن القانون غلظ عقوبات التعدى على الموارد وفى مقدمتها نهر النيل.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الفترة السابقة شهدت العديد من التعديات على نهر النيل، وبسبب ضعف العقوبة التى لم تتناسب مع الجرم لم يكن هناك رادع قوى، والنتيجة كانت مزيدًا من التعديات، وتم تدارك كل هذه الأمور فى القانون الجديد، حيث تم وضع عقوبات تتناسب مع طبيعة الجرم، وتهدف للحفاظ على الموارد المائية، وتعزز الاستفادة منها.