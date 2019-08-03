شكرا لقرائتكم خبر عن محلل قطرى: وصول أول دفعة من حجاج قطر للسعودية صفعة لتنظيم الحمدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم خالد الزعتر المحلل السياسى السعودى النظام القطرى ببذل محاولات فاشلة لتسييس موسم الحج، معتبرًا أن وصول أول دفعة من الحجاج القطريين إلى السعودية هى صفعة للنظام القطرى وأدواته الإعلامية.



وقال خالد الزعتر، فى تغريدة بثها على حسابه الشخصى بموقع "تويتر": "محاولات نظام قطر لتسييس الحج هى محاولة فاشلة تعكس حالة الإفلاس لدى هذا النظام لإعادة أزمته إلى الواجهة، وصول أول دفعة من الحجاج القطرين إلى السعودية لأداء مناسك الحج صفعة للنظام القطرى وأدواته الإعلامية التى لم تعد لها مصداقيه حتى لدى الشعب القطرى".