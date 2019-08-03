أمريكا تعلن تفاصيل العقوبات الجديدة على روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن طبيعة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا عام 2018.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان إن "واشنطن ستعارض أي مساعدة لموسكو "من جانب المؤسسات المالية الدولية"، وفق سكاي نيوز عربية.

وذكرت فرانس برس أن واشنطن ستقيد إمكانية وصول المصارف الأمريكية إلى سوق الديون السيادية الروسية، وستحد أيضا من صادرات السلع والتكنولوجيا إلى موسكو.

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ووفقا لفرانس برس، فإن هذه العقوبات الجديدة، التي اتخذت بموجب قانون أمريكي يعود إلى العام 1991 ويتعلق بالقضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، ستدخل حيز التنفيذ بحدود 19 أغسطس الجاري، وذلك بعد إبلاغ الكونجرس الأمريكي بذلك.

وعبرت روسيا عن أسفها للعقوبات الأميركية الجديدة التي فرضتها واشنطن عليها، وردت وزارة الخارجية الروسية على العقوبات الأميركية الجديدة بالقول إنها ستلحق الضرر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

يشار إلى أن الجاسوس الروسي السابق سكريبال وابنته يوليا، تعرضا للتسمم بواسطة غاز الأعصاب "نوفيتشوك" في مارس 2018 في مدينة سالزبري.