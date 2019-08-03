جدول الدوري العام واستعداد التموين للعيد.. أخبار متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا تحضيرا للموسم الجديد من الدوري الممتاز، تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم والتي نستعرضها في السطور التالية:

القاهرة.. تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، ونتائج المرحلة الثالثة لمشروع (جمعيتي)، وعرض مؤشرات المرحلة الرابعة من محددات العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى موقف الأوكازيون الصيفي، وعرض موقف تطوير مكاتب التموين.

القاهرة.. تنظر محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة المتهمين بتزوير أوراق بغرض الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة ومنشأ عليها مبنى الأمن الوطني ومطافي المرسي وسجل مدني الساحل وإدارة تموين الساحل "مؤسسات تابعة للدولة".

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القاهرة ..تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

القاهرة.. تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، اجتماعا مع مسئولي فرق مسابقة الدوري الممتاز بمقر الاتحاد بالجزيرة، تحضيرا للموسم الجديد والجدول الارتباطات الدولية التي قد تتداخل مع جدول المسابقة.

شرم الشيخ.. تنطلق منافسات المرحلة الثانية لبطولة العالم السادسة عشرة للسباحة بالزعانف المقامة حاليا في مدينة شرم الشيخ وهي السباحة في المياه المفتوحة بعد ختام منافسات المونو والزعانف المزدوجة والتتابع.