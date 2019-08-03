"أحدث أساليب التكنولوجيا".. معهد السكة الحديد يستقبل رغبات التنسيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت وزارة النقل، إدراج المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية بمنطقة وردان، والمُلحق بمركز تدريب وردان التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر ضمن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات؛ تمهيدًا لانطلاق الدراسة به العام الدراسي المقبل 2019-2020.

ويستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن المعهد الفني للسكة الحديد..

- يقبل 100 طالب بعد إجراء الاختبارات الخاصة بالقبول.

- يختار 50 طالبًا في تخصصي السكك الحديدية ونظم الإشارات الكهربية، وتخصص ميكانيكا الوحدات المتحركة.

- استكمال باقي الأعداد بواقع 50 من حملة الشهادة الفنية المتوسطة بذات التخصصات لتشغيل المعهد؛ وفقًا لاحتياجات السكك الحديدية.

- يستهدف المعهد تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة؛ لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال.

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- مُدة الدراسة عامين دراسيتين على أن يمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية في التخصص.

- تعتمد الشهادة من وزارة التعليم العالي وفقًا للضوابط المُنظمة لذلك.

- تم الانتهاء من تجهيز وإعداد الفصول والقاعات الدراسية وأماكن الإعاشة الخاصة بالدفعة الأولى من طلاب المعهد مع الاحتفاظ بمركز تدريب وردان للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بجانب المعهد الفني الفوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية.

- تم الانتهاء من تصميم موقع إلكتروني، وسيتم إدراجه ضمن دليل مواقع الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي بحيث يوفر كل المعلومات اللازمة للراغبين في التقدم للمعهد.

- الانتهاء من تصميم المناهج الدراسية، وتحديد الاختبارات الخاصه بالقبول بالمعهد وتشمل (اختبار الكشف الطبي، واختبار السمات، واختبار اللياقة البدنية، والاختبار النفسي، واختبار كشف الهيئة).

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