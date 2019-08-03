"التحالف" ينفي ادعاء ميليشيات الحوثي السيطرة على مواقع عسكرية سعودية

نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، ادعاءات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، عبر وسائل الإعلام التابعة لها، سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة أنباء السعودية الرسمية (واس) عن المصدر تأكيده أن الميليشيات "تتكبد، كل يوم، الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل. ولهذا، تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها".

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وأضافت الوكالة، في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على "تويتر"، "سخر المصدر من ادعاءات الميليشيات الحوثية الإرهابية سيطرتها على 15 موقعاً عسكرياً في جيزان ونجران خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة".

وقال المصدر إن "ما تدعيه الميليشيات، وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها، هي قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والانتصارات الحوثية الوهمية والتي كان آخرها ادعاءهم باستهداف موقع عسكري في الدمام وهو ما يعكس حالة اتساع الخيال الكاذب للميليشيات الحوثية وأدواتها الإعلامية".