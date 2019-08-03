أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية قضية الجاسوس المزدوج سكريبال الذي تعرض لمحاولة اغتيال بغاز أعصاب في بريطانيا.

واتهمت لندن آنذاك روسيا بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، وتوقف التعامل بين البلدين والمباحثات 11 شهراً بعد الحادث.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً وستظل مفروضة لمدة لا تقل عن عام.



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وأوضحت الخارجية الأمريكية ماهية هذه العقوبات، قائلة: "العقوبات الجديدة تشمل وضع قيود على تمويل البنوك الأمريكية للديون السيادية الروسية".





يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجي سكريبال الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية.

ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234".

ومن جانبها، نفت روسيا مراراً علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.