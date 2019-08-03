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إتفاق بتشكيل حكومةٍ مدنيّة تُدير المرحلة الانتقالية في السودان

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جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

أعلن وسيط الاتّحاد الإفريقي محمّد الحسن لبات مساء امس الجمعة أن المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج توصلا إلى اتّفاق كامل حول الإعلان الدستوري، الذي يُمهّد الطريق لتشكيل حكومةٍ مدنيّة تُدير المرحلة الانتقالية في السودان.

وقال لبات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الخرطوم ” أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقًا كاملًا على المشروع الدستوري”.

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