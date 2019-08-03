ترند الموجز| القصة الكاملة لـ’’أحمد وزينب‘‘..وحقيقة تولي إيهاب جلال تدريب الفراعنة..وتفاصيل الصفقة الـ11 للزمالك.. ورانيا يوسف تثير الجدل بملابسها

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، القصة الكاملة لـ’’أحمد وزينب‘‘.. بلاغ للنائب العام.. وتحرك عاجل من ’’القومي للطفولة‘‘.. وتعليق ناري من أديب.. وعقوبة قاسية تنتظرهما، وبعد أنباء تولي حسن شحاتة وإيهاب جلال المسئولية الفنية للفراعنة.. مدرب المصري يكشف حقيقة المفاوضات، وتزامنا مع حفظ التحقيقات في واقعة الفستان الشهيرة.. انتقادات حادة لرانيا يوسف بعد إطلالة جريئة جديدة (صور).

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

القصة الكاملة لـ’’أحمد وزينب‘‘.. بلاغ للنائب العام.. وتحرك عاجل من ’’القومي للطفولة‘‘.. وتعليق ناري من أديب.. وعقوبة قاسية تنتظرهما

"أحمد حسن وزينب".. زوجان أثارا جدلا كبيرا، خلال الأيام الماضية، في مصر، بعد نشرهما فيديوهات لمولودتهما الصغيرة التي لم تتجاوز أيامًا قليلة من عمرها، واستغلالها وتعريض حياتها للخطر، من أجل التربح من ورائها وتحقيق أعلى نسبة من المشاهدات، على قناتهما بموقع يوتيوب.

بداية القصة

حالة من الغضب أثيرت عبر صفحات السوشيال ميديا مؤخرا، بعد تداول فيديوهات لـ "أحمد وزينب" وهما زوجان من مشاهير اليوتيوب، حيث يعرض الثنائي مقاطع عن حياتهما الشخصية، فضلا عن ظهورهما مع مولودتهما الصغيرة، وهى تبكي، لتحقيق أعلى عدد من المشاهدات.

بلاغ للنائب العام.. وتحرك عاجل من القومي للطفولة

من جانبها، قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس أبلغ النائب العام، بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت "العشماوي"، في بيان الجمعة، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وأضافت "العشماوي" أن زوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقوما بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانقاذ الطفلة.

وفي هذا السياق، نوهت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى قيام المجلس بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد".

وقالت إن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.

عقوبة قاسية تنتظرهما

وفي سياق متصل، قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن فيديوهات "أحمد وزينب"، تقع تحت بند استغلال تجاري للطفل، مشيرا إلى أن هناك خصوصية للطفلة يتم انتهاكها، إلى جانب التأثير على الطفلة صحيا، وهذه الجريمة تصل عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

وأضاف عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر»، أن هذه الفيديوهات تعرض حياة الطفل للخطر، وتأثيرها الصحي سلبي على الأطفال، مشيرا إلى أن هذه الفيديوهات تشكل جريمة استغلال تجاري للطفل، مؤكدا أنه وصلهم مئات البلاغات ضد فيديوهات تنتهك حقوق الأطفال.

تعليق ناري من أديب

من جانبه، استنكر الإعلامي عمرو أديب، واقعة فيديوهات "أحمد وزينب"، مؤكدا أن المجتمع المصري أصبح يرفض هذا النوع من الأمور الغريبة.

وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة mbc مصر، الجمعة، أن الطفولة لها برائتها، والحياة الخاصة لها حدودها، معتبرا أن ما فعله أحمد حسن نوع من المتاجرة بطفلته، مشيدا بتدخل المجلس القومي للطفولة في الواقعة.

وتابع: «عايزين نشوف شوية أخلاقيات، وشوية الأدب، الناس زهقت وبترفض الأمور الغلط».

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بعد أنباء تولي حسن شحاتة وإيهاب جلال المسئولية الفنية للفراعنة.. مدرب المصري يكشف حقيقة المفاوضات

أشارت تقارير إعلامية إلى اقتراب تولي حسن شحاتة، وإيهاب جلال، المسئولية الفنية للمنتخب الوطني الأول، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، وفي الوقت ذاته نفى المدير الفني الحالي لنادي المصري تواصل أي مسئول من اتحاد الكرة المصري معه في هذا الشأن.

وبحسب موقع اليوم السابع، يتولى إيهاب جلال منصب المدير الفني لمصر، وحسام غالى نجم الأهلى مديرا للمنتخب وشئون اللاعبين، كما يتولي حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للفراعنة، مسئولية الإشراف الفني على المنتخب الأول.

من جانبه، أكد إيهاب جلال، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي المصري البورسعيدي، عدم تواصله مع أي من مسئولي اتحاد الكرة المصري، مضيفاً أنه علم بخبر ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني الذي نُشر بأحد المواقع الإلكترونية من خلال بعض المقربين، مشيراً أن الأمر ومن وجهة نظره الشخصية لا يعدو سوى اجتهادات صحفية.

وأبدى جلال سعادته البالغة بالتواجد داخل القلعة الخضراء مضيفا أن كامل تركيزه مع المصري حالياً خاصة وأن الفريق مقبل على المشاركة في النسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية التي يطمح الفريق في الوصول فيها لأبعد مدى وهو الأمر نفسه لبطولتي الدوري وكأس مصر وذلك تحقيقاً لطموحات جماهير النادي العظيمة.

ويأتي اسم إيهاب جلال ضمن الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الوطني، بجانب حسام البدري وحسام حسن، بعد توجيهات الرئيس السيسي بالاعتماد على المدريبين الوطنيين، وعدم الاستعانة بالأجانب.

ورحب اتحاد الكرة المصري بتوجيهات السيسي، بشأن تعيين مدير فني وطني، لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، دون النظر للمدرب الأجنبي، بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

وقال الرئيس خلال جلسات مؤتمر الشباب مؤخرا، تعليقا على مدرب المنتخب الوطني الجديد، بقوله: «مش هنجيب مدرب أجنبي تاني.. وهنكتفي بمدرب مصري».

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تفاصيل الصفقة الـ 11 للزمالك.. ومرتضى منصور يكشف: مدرب عالمي في الطريق

أعلن مرتضى منصور عن عزم الزمالك في التعاقد مع الصفقة رقم 11 خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، دون أن يكشف أي تفاصيل عنها، مشيرا إلى أن النادي في طريقه لاستقدام مدير فني أجنبي عالمي خلال أيام قليلة.

وقال مرتضى، في مقطع فيديو بثه عبر صفحته على الفيس بوك: "سيكون هناك صفقة قوية جديدة في الميركاتو الصيفي عن طريق الاستبدال”.

وأضاف منصور: "أحمد وأمير يتحركان الاّن للحصول على توقيع مدير فني عالمي سيكون مفاجأة للجميع”.

وفي سياق متصل، وجه مرتضى الشكر لطارق يحيى على قبوله قيادة تدريبات الفريق الأبيض، مؤقتا لمدة أسبوع، مضيفاً إن الزمالك سيخوض مواجهة ديكاداها الصومالى يوم الجمعة القادمة فى ستاد القاهرة الدولى فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد أقال خالد جلال من تدريب الفريق الأبيض بعد خسارة الدوري، والهزيمة من الأهلي في لقاء القمة.

من ناحية أخرى، أشارت تقارير إعلامية، إلى أن صفقة الزمالك الجديدة، هي إمام عاشور لاعب وسط حرس الحدود.

وأعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، انتقال إمام عاشور، إلى نادي الزمالك بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال العشري، في تصريحات لموقع "يلاكورة"، إن إمام غادر معسكر الحرس واتجه إلى الزمالك وأنهى كل شيء، ووقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة خمسة مواسم.

وكان نادي الزمالك قد نجح في التعاقد مع 10 لاعبين، خلال الانتقالات الصيفية.

وتعاقد الزمالك مع 3 حراس هم محمد عواد قادما من الإسماعيلي، ومحمد أبو جبل من سموحة، ومحمد صبحي من بتروجيت.

كما ضم الأبيض، إسلام جابر، لاعب وسط مصر المقاصة، بداية من الموسم الجديد، لمدة خمسة مواسم.

وتعاقد الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادي الأبيض، لمدة 3 سنوات، في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك.

ونجح الأبيض في التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أشرف بن شرقي نجم الهلال السعودي والوداد المغربي السابق، ومواطنه محمد أوناجم، لاعب وسط الوداد.

وضم الزمالك كريم بامبو، لاعب وسط الإسماعيلي، مع قرار بعودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد للفريق من جديد.

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تزامنا مع حفظ التحقيقات في واقعة الفستان الشهيرة.. انتقادات حادة لرانيا يوسف بعد إطلالة جريئة جديدة (صور)

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا جديدة، في أحدث إطلالة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

إطلالة رانيا تميزت كالعادة بالجرأة، حيث ارتدت هوت شورت أسود مع بلوزة فضي، مكشوفة الظهر.

ولم تسلم الفنانة من الانتقادات التي دائما تتعرض لها بسبب إطلالاتها الجريئة والمثيرة.

وتأتي الإطلالة الجريئة لرانيا يوسف، بالتزامن مع قرار النيابة العامة في أكتوبر، منذ يومين، بحفظ التحقيق فى البلاغات المقدمة ضدها، والتي تتهمها بالفعل الفاضح، في واقعة الفستان الشهيرة، لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى القضائية.

ومثلت الفنانة للتحقيق في نيابة استئناف القاهرة، بحضور دفاعها شعبان سعيد المحامى، وقررت النيابة إخلاء سبيلها بعد سماع أقوال، حول ارتدائها فستان وصفته البلاغات بالفاضح خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأحالت نيابة الاستئناف التحقيق في عدة بلاغات مقدمة ضد الفنانة لنيابة 6 أكتوبر الجزئية، برقم 2487 سنة 2019.

واتهمت البلاغات الفنانة بالفعل العلنى الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التى تخالف الأعراف والتقاليد السائدة فى المجتمع المصرى.

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