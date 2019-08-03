مصادر بعبدا لـ"الجمهورية": رئيس الجمهورية سيواصل مساعيه لإحياء العمل الحكومي ضمن صلاحياته

ذكرت مصادر وزارية مقرّبة من ​قصر بعبدا​ ل​صحيفة الجمهورية​، إنها لم تتلق بعد أي اتصال او جواب مباشر من ​الحريري​، بل تلقّت الردود بمسلسل المواقف التي نقلت عبر وسائل الإعلام.

وأكدت انّ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ سيواصل مساعيه لإحياء العمل الحكومي، ولن يخطو أي خطوة خارج صلاحياته الدستورية التي اضطر الى التذكير بها، ليقتنع الجميع أننا نعيش في دولة لها دستور وفيها قوانين على الجميع اللجوء اليها عند الاحتكام الى اي موقف ولفَضّ أي خلاف او رأي نقيض.