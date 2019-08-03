الاخبار: معركة الصلاحيات بين عون والحريري تظهر من جديد

ذكرت "​الاخبار​" ان الخلاف يتمدد حول حادثة البساتين. إذ في ظل سقوط المبادرات والدفع في اتجاه الدعوة إلى انعقاد ​مجلس الوزراء​، تظهر بوادر خلاف قديم - جديد بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​. فالأخير يرفض الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء تخوفاً من أي تفجير سياسي على الطاولة، فيما يُصر عون على ذلك، ما يعيد نبش معركة الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، إذ يؤكد مقربون من الحريري أن الأخير له الحق وحده في دعوة الحكومة إلى الانعقاد، وبإمكان ​رئيس الجمهورية​ الحضور وترؤسها.

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