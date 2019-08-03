الطبيب الشرعي: مطلق النار بمهرجان للطعام في كاليفورنيا اقدم على الانتحار

أقدم الشاب البالغ 19 عاما الذي قَتلَ ثلاثة اشخاص الاحد خلال مهرجان للطعام بجنوب ​سان فرنسيسكو​، على ​الانتحار​، بحسب ما اعلن الجمعة الطبيب الشرعي، وهو ما يناقض رواية ​الشرطة​ التي قالت بوقت سابق إن الشاب قُتل برصاص ​قوى الامن​.

ووقع ​إطلاق النار​ في "مهرجان الثوم" أحد أهم المهرجانات في البلاد الذي كان يختتم في غيلروي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة وتقع على بعد نحو خمسين كيلومترا جنوب مدينة سان خوسيه.وذكر قائد الشرطة المحلية سكوت سميثي في ​مؤتمر​ صحافي إنه بالإضافة إلى طفل، قضت مراهقة في الثالثة عشرة من عمرها وشاب في العشرينات جراء اطلاق النار.

واضاف قائد الشرطة ان مطلق النار هو سانتينو وليام ليغان الذي استخدم "بندقية من طراز ​كلاشنيكوف​ اشتراها في ولاية نيفادا في التاسع من تموز، وكان سميثي أكد في وقت سابق ان "عناصر شرطة كانوا في المنطقة ورصدوا في أقل من دقيقة المشتبه به الذي تم استهدافه وقتله". وأضاف أن عمليات بحث تجري للعثور على شريك محتمل له.