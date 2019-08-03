شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": قانون التصالح يقضى على البناء المخالف دون رجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه على أرض الواقع، يهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف نهائيًا، والحفاظ على الثروة العقارية فى مصر.

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وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القانون تضمن العديد من التيسيرات على المواطنين، حتى يكون جاذبًا وقابلاً للتطبيق على أرض الواقع، بداية من الأوراق والمستندات المطلوبة ورسوم الفحص وتحديد قيمة المخالفة، وتقسيط قيمة المخالفة لغير القادرين، وهذا كان اتجاه البرلمان حال مناقشة القانون.

وأكد عضو اللجنة، أن التصالح فى بعض المخالفات من الملفات الشائكة التى ظلت لسنوات طوال، مما نتج عنها وجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية مخالف، لافتًا إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 تهدف لاستكمال التشريعات الخاصة بعملية البناء، ومن المتوقع أن تخرج التعديلات للنور خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان.