سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019

استقر سعر الدولار في مصر، الجمعة، أمام الجنيه المصري في شركات الصرافة وماكينات الصرف الآلي وفروع البنوك بالمطارات والفنادق الكبرى ليسجل متوسط سعر الشراء 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.53جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنوك مصر والبركة وبنك الشركة المصرفية العربية والأهلي اليوناني والمصري الخليجي.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا أعلى سعر للدولار الأمريكي بيعا وشراء ليبلغ للشراء 16.55جنيه والبيع 16.63جنيه.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر؛ ليسجل 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد والتعمير والإسكان مسجلا أقل سعر للدولار في البنوك المصرية.

فيما سجل سعر الدولار في بنوك عودة وكريدي أجريكول والعربي الأفريقي 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع.

Advertisements

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري خسارة نحو 15 قرشا خلال شهر يوليو/تموز 2019، ونجح الجنيه المصري في الحفاظ على أدائه القوي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات الشهر ذاته، لينزل من 16.65 إلى 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.75 إلى 16.62 جنيه للبيع.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، نسبة فائدته لتتراوح بين 2 و2,25% وذلك بداعي "شكوك" تحوم حول الاقتصاد العالمي والضعف "المستمر للتضخم".

وتتوقع مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يواصل الجنيه الارتفاع أمام العملة الأمريكية خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الصادرات غير النفطية التي حققت نموا ضئيلا لم يتعد 0.3% على أساس سنوي بالربع الأول من 2019.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الأربعاء، أن المعروض النقدي (ن2) في مصر ارتفع 11.85% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي.

وبلغ المعروض النقدي 3.864 تريليون جنيه مصري (234 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران الماضي ارتفاعا من 3.797 تريليون جنيه في الشهر السابق. وزاد المعروض النقدي 11.65%.

بالنسبة لباقي العملات الأجنبية؛ فقد سجل متوسط سعر اليورو عن سعر أمس بنحو 7 قروش ليسجل 18.22جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 18.42جنيه، وبالنسبة لمتوسط سعر الجنيه الإسترليني فقد تراجع تحت مستوى الـ20 جنيها ليسجل 19.97 جنيه للشراء و20.22 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر الريال السعودي 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وهي أسعار أمس، فيما تراجع سجل سعر الدينار الكويتي بنحو 4 قروش 54.24 جنيه للشراء و54.61 جنيه للبيع.