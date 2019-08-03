شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: أوامر ضبط وإحضار لمغردين جدد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الكويت)

واصلت النيابة العامة ومباحث الجرائم الإلكترونية وجهاز أمن الدولة الكويتية، التحقيقات في قضايا المغردين الوهميين الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي في نشر مستندات سرية وابتزاز مسؤولين، فضلاً عن زعزعة الأمن في المجتمع، واسفرت التحقيقات عن احتجاز مغردين جدد.

وحسب صحيفة القبس الكويتية كشف مصدر بأن النيابة العامة أمرت بحجز محامٍ ومغردين آخرين لتورطهم بالتعاون مع المغرد «عتيج المسيان» المحبوس على ذمة القضية المرفوعة ضده.

وأشار المصدر إلى أن تحريات المباحث كشفت أسماء عديدة لمغردين متعاونين مع المتهم المودع بالسجن المركزي، وصدرت تعليمات لهم بالضبط والإحضار لمتهمين بعد ورود تحريات سرية تثبت تورطهم في زعزعة الأمن وابتزاز مسؤولين لمصالح شخصية، وبالتالي استخدام ساحة «تويتر» لحرب تصفية الحسابات.

ولفت المصدر إلى أن المباحث بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة تقوم باستدعاء المغردين قبل إحالتهم إلى النيابة العامة، وفي حال عدم امتثال أي من المطلوبين للأوامر، فإنه يلقى القبض عليهم في أي مكان يتواجدون به.