شكرا لقرائتكم خبر عن انتكاسة لجونسون.. مؤيدو «الأوروبي» يخطفون مقعداً برلمانياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (لندن)

تلقى رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون صفعة مبكرة ضد توجهاته بالخروج من الاتحاد الأوروبي بهزيمة حزبه في انتخابات فرعيّة أمس الأول (الخميس)، أدت إلى حصر غالبيته البرلمانية الصغيرة بصوت واحد فقط، ما سيعقد تنفيذ مهمة «بريكست».

ووفقا للنتائج الرسمية لهذه الانتخابات التشريعية في دائرة بريكون ورادنورشاير بمنطقة ويلز، هزمت الليبرالية الديموقراطية المؤيدة لأوروبا جين دود المحافظ كريس ديفيز بـ13826 صوتا مقابل 12401.