شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: معاقبة «الملالي» ستستمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بانكوك)

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس (الجمعة)، أن الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق عقوباتها ضد إيران.

جاء ذلك في كلمة لبومبيو في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال لقاء موسع بين دول منطقة جنوب شرق آسيا وقوى عالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد شدد في وقت سابق، على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية أو مواصلة رعايتها للإرهاب، على حد قوله، مبيناً أن العقوبات الموقعة على طهران قد تستمر لأعوام.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، أعادت واشنطن فرض عقوبات قاسية وغير مسبوقة ضد طهران، وقالت إنها ستوصل صادراتها من النفط الخام إلى الصفر.