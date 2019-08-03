نقلت مصادر عن المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ قوله: "إن الأمور لا تزال على حالها ولم يحصل أي تطور جديد ولا مبادرة جديدة لإيجاد حل لأزمة ​قبرشمون​ باستثناء ما يعمل عليه من مبادرات تتطور تبعا لما يقترحه الأطراف المعنيون وجوهرها التحقيق في القضاء العسكري".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر اللواء ابراهيم لـ"الحياة": الأمور لا تزال على حالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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