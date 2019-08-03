النشرة: تجدد الاشتباكات في عين الحلوة على خلفية مقتل فلسطيني أمس

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن تجدد ​اطلاق نار​ على ​الشارع الفوقاني​ ل​مخيم عين الحلوة​ بكثافة مصحوبا بقذائف الصاروخية وذلك على خلفية مقتل حسين علاء الدين امس.

واوضحت ​مصادر فلسطينية​ ان ​إطلاق النار​ لم يتخذ شكل الاشتباك المباشر بين طرفين حتى الان، ولكنه يتركز على الشارع الفوقاني حيث وقعت عملية القتل ومنزل المتهمين فيها.

وقد عاشت المخيم ليلا متوترا حيث كانت تسمع الرشقات النارية بين حين وآخر وقد ميزها القنص.