افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا عن تجدد اطلاق نار على الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة بكثافة مصحوبا بقذائف الصاروخية وذلك على خلفية مقتل حسين علاء الدين امس.
واوضحت مصادر فلسطينية ان إطلاق النار لم يتخذ شكل الاشتباك المباشر بين طرفين حتى الان، ولكنه يتركز على الشارع الفوقاني حيث وقعت عملية القتل ومنزل المتهمين فيها.
وقد عاشت المخيم ليلا متوترا حيث كانت تسمع الرشقات النارية بين حين وآخر وقد ميزها القنص.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تجدد الاشتباكات في عين الحلوة على خلفية مقتل فلسطيني أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.