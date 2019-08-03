البلغارية جورجييفا مرشحة الاتحاد الاوروبي لادارة صندوق النقد الدولي

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باريس: عيّنت حكومات الاتّحاد الأوروبي الجمعة البلغاريّة كريستالينا جورجييفا مرشحةً لرئاسة صندوق النقد الدولي، عقب تصويت كشف النقاب عن انقساماتٍ بين الدول الأعضاء.

وقال وزير المال الفرنسي برونو لو مير الذي نظّم عمليّة التصويت "أضحت جورجييفا مرشّحة الدول الأوروبية. سوف ندعم جميعنا ترشيحها".

وكتب على تويتر "لقد أظهر وزراء المال الأوروبيون التزامهم إيجاد إجماع، وأشكر لهم ذلك".

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وبعد يوم طويل من التّصويت والمفاوضات، فازت المحافظة جورجييفا في الجولة الثانية من التصويت ضدّ خصمها الاشتراكي الديموقراطي الهولندي يورن ديسلبلوم.

ونالت بلغاريا مدعومةً من فرنسا دعمَ 56 % من الدّول التي تُمثّل 57 % من سكّان الاتّحاد الأوروبي، بمواجهة ديسلبلوم الذي حصل على دعم 44% من البلدان التي تُمثّل 43 % من السكان.

وكتبت جورجييفا على تويتر "شرف لي أن يتمّ ترشيحي لمنصب المدير العام لصندوق النّقد الدولي".

