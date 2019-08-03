شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: مقتل حمزة بن لادن لن يثنى النظام القطرى عن دعم الجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن مقتل حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، لن يثنى النظام القطرى عن دعم الجماعات الإرهابية لأنه النهج المتبع منذ صعود تميم لسدة الحكم، وهو توفير تمويل مفتوح لتمويل الإرهاب بهدف حماية مصالحها الاقتصادية والسياسية فى المنطقة.

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وأضاف رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن النظام القطرى يتبنى أى تنظيمات إرهابية من شأنها خلق حالة من عدم الاستقرار فى دول المنطقة، وهو ما ظهر واضحًا فى تقديمه الدعم المادى واللوجستى للجماعات المتطرفة فى سوريا ومصر واليمن.

وكان موقع قطريليكس، أكد أن تنظيم الحمدين الحاكم فى قطر، تلقى ضربة موجعة أربكت حساباته بعدما أعلن مسئولون أمريكيون لوسائل إعلام مقتل حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.