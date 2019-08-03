بسبب مخاوف أمنية.. أبل توقف خاصية الاستماع إلى تسجيلات "سيري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أوقفت شركة آبل الأمريكية خاصية الاستماع إلى تسجيلات مساعدها الصوتي "سيري"، وذلك بسبب مخاوف أمنية من طريقة استخدامها.

وأوضح تقرير لصحيفة "الجارديان"، أن موظفي الشركة كلفوا بمراجعة السجلات الصوتية، حيث استمعوا بانتظام إلى معلومات سرية من محادثات خاصة.

وبدأت "آبل" بمراجعة طريقة عملها، والتي تتمحور حول تحديد ما إذا كان المساعد الصوتي يستمع للأوامر بطريقة صحيحة من عدمها.

Advertisements

ووفق ما ذكر موقع "TechCrunch"، قالت متحدثة باسم الشركة : "في الوقت الذي نجري فيه مراجعة شاملة، فإننا نعلق تصنيف سيري على مستوى العالم. نحن ملتزمون بتقديم تجربة رائعة من (سيري) مع حماية خصوصية المستخدم".

كما أضافت: "نأخذ على عاتقنا تقديم تجربة رائعة للمساعد سيري بينما نقوم بحماية خصوصية المستخدم".

وستتيح الشركة خيارًا جديدًا للمستخدمين في المستقبل يسمح له بالاختيار بين المشاركة في هذا الأمر أم عدم السماح للاستماع للتسجيلات.

جدير بالذكر أن شركات مثل "جوجل" و"أمازون" تقوم بنفس الأمر لكنه معروف للعيان، حيث توفر خيارًا للمستخدم إذا كان يرغب بذلك.