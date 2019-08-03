جوجل تتيح لمستخدمي "أندرويد" اختيار محرك البحث الافتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة جوجل الأمريكية أنها ستتيح لمستخدمي أندرويد في أوروبا اختيار محرك البحث الافتراضي الخاص بهم من أربع خيارات، بما في ذلك بحث جوجل، وذلك في محاولة منها لإنهاء مخاوف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار وتجنب العقوبات الجديدة.

وقالت "جوجل": "الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الجديدة التي تعمل بنظام أندرويد والتي يتم شحنها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) ستستضيف شاشة اختيار تعرض أربع محركات بحث يمكن للمستخدمين الاختيار من بينها، وذلك بدءًا من أوائل عام 2020".

وتختلف هذه الخيارات من بلد إلى آخر، بحيث سيتم السماح لمزودي محركات البحث بالمزايدة في مزاد للفوز بمكان على شاشات المستخدمين، إلى جانب "جوجل"، ليصبح محرك البحث الافتراضي على جهاز أندرويد وكذلك متصفح كروم.

وبحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية"، تنوي "جوجل" إجراء المزادات في كل بلد من بلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وشرحت عملية المزايدة في صفحة منفصلة، بحيث يحدد مقدمو البحث في كل بلد السعر الذي يرغبون في دفعه في كل مرة يختارهم فيها المستخدم من شاشة الاختيار في بلد معين.

وسيكون لكل بلد الحد الأدنى لعرض التسعير، بحيث يظهر أعلى ثلاثة مزايدين يفيون أو يتجاوزون الحد الأدنى لعرض التسعير لبلد معين في شاشة الاختيار الخاصة بتلك الدولة، وذلك حسبما ذكرت شركة التكنولوجيا الأمريكية.

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وتتيح الشركة لمستخدمي أندرويد تغيير محرك البحث الافتراضي في أي وقت، لكن شاشة الاختيار الجديدة تسمح لهم بتغييره عند إعداد أجهزتهم.

وتأتي خطوة جوجل في أعقاب قرار المفوضية الأوروبية العام الماضي بتغريم شركة التكنولوجيا العملاقة 4.34 مليار يورو (4.81 مليار دولار) لحظر منافسيها على نظامها لتشغيل الهواتف المحمولة أندرويد.

وقالت المفوضية الأوروبية: "إن جوجل تتمتع بميزة غير عادلة من خلال التثبيت المسبق لمتصفح كروم وتطبيق بحثها على الهواتف الذكية وأجهزة أندرويد المحمولة".

واستأنفت "جوجل" قرار الغرامة، وقالت: "إنها تجري عددًا من التغييرات للامتثال لقرار الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السماح لصانعي الهواتف الذكية بتوزيع إصدارات متشعبة من أندرويد؛ واتفاقية ترخيص مدفوعة جديدة لهواتف أندرويد؛ وتراخيص منفصلة لتطبيقات البحث ومتصفح كروم".

وكانت "جوجل" قد سمحت سابقًا لمستخدمي أندرويد في أوروبا اختيار المتصفحات المتنافسة ومحركات البحث من خمس خيارات.