مساعد وزير الخارجية الأمريكي يجري جولة في ساحل العاج والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ:
يبدأ تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية جولة إلى كل من دولتي ساحل العاج والسنغال من اليوم السبت وحتى التاسع من أغسطس الجاري.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أن ناجي سيشارك في ساحل العاج في منتدى النمو والفرص في أفريقيا لعام 2019 ، حيث يلتقي مع رائدات للأعمال وممثلي المجتمع المدني والشباب والمسئولين الحكوميين من جميع أنحاء القارة.
وأضافت أن زيارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى السنغال تستهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار الموسعة مع الشركات الأمريكية خلال لقاءاته مع قادة الأعمال السنغاليين ، كما سيلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني وخريجي برامج التبادل الأمريكية.
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