زيادة معدل الفقر.. والحكومة ترد على "تسريح 25% من الموظفين"- حصاد الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث المهمة. نفت الحكومة تسريح 25 % من الموظفين بعد تحليل المخدرات، وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء زيادة معدلات الفقر. Advertisements ونفت الحكومة تسريح 25 % من الموظفين بعد تحليل المخدرات، وفاز النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز. ويستعرض الخليج 365 في الفيديو جراف التالي، أبرز الأحداث على مدار الأسبوع الماضي.

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