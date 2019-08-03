"نقتل أنفسنا بالأكل".. أستاذ بجامعة هارفارد يحذر من الوجبات السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السمنة والسكر بجامعة هارفارد، إن التغذية في مصر تحولت إلى الأسوأ، مؤكدًا: "نقتل أنفسنا بالأكل الخطأ".
وأضاف أسامة حمدي، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، على فضائية "دي إم سي"، أن هناك من 15 إلى 30% من المصريين ينضمون لمرضى السكر سنويًا، مرجحا أن يكون السبب الأساسي في ذلك الوجبات السريعة والضغط النفسي.
وأوضح أستاذ السمنة، أن فريقًا من الباحثين يعمل لإنشاء جامعة طبية ومراكز متخصصة في مصر بالتعاون مع جامعة هارفارد، وتدريس مناهج الجامعة بالجامعات المصرية، علاوة على إرسال فريق مصري لتلقي التدريب في هارفارد.
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