الأمم المتحدة: تراجع زراعة الكوكا بشكل طفيف في كولومبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):

قال مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة الجمعة، إن انتاج كولومبيا من الكوكا، النبات المستخدم لصناعة الكوكايين، تراجع بشكل طفيف في عام 2018، حيث تقلصت المساحة المزروعة بالكوكا من 171 ألف هيكتارا إلى 169 هيكتارا.

وقال بيير لاباكيه ممثل المكتب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكولومبي ايفان دوكي إنه تم عكس الاتجاه الصعودي الذي بدأ عام 2014 .

ومع ذلك، أضاف لاباكيه أن "كولومبيا لا تزال في أعلى مستويات زراعة الكوكا منذ بدء الإحصاء التاريخي في عام 2011 ".

من جانبه، قال دوكي إن التقارير تظهر "أننا نسير في الاتجاه الصحيح".