مادورو يرفض بيان ترامب بشأن حصار محتمل لفنزويلا

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رويترزالسبت 2019/8/3 05:12 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو- رويترز
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، إنه يرفض بيان نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصار محتمل للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، مضيفاً أن بحارها ستظل "حرة ومستقلة".
وأضاف مادورو أنه طلب من سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا أن يندد بالتهديد "غير القانوني" أمام مجلس الأمن الدولي.
وكان ترامب ذكر، الخميس الماضي، أنه يدرس فرض حصار على فنزويلا مع تصعيد الولايات المتحدة الضغط على مادورو، كي يتخلى عن السلطة.
ولم يوضح ترامب متى أو كيف يمكن فرض حصار من هذا القبيل، وتركز إدارته حتى الآن على الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ضد مادورو، متجنبة الحديث عن أي تحرك عسكري.
ومنذ بداية الصراع على السلطة المستمر منذ عدة أشهر بين مادورو وقائد المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، فرضت الولايات المتحدة سلسلة كبيرة من العقوبات بحق مادورو والمقربين منه، بالإضافة إلى جهات حكومية.
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