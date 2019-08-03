شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"محلية البرلمان": إقرار قانون المحليات خلال دور الانعقاد الأخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية من المتوقع الانتهاء منه فى دور الانعقاد الأخير للبرلمان، وذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات المحليات، وفقًا لتوجهات الدولة فى هذا الإطار.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عن انتخابات المحليات خلال المؤتمر الوطنى السابع للشباب يعنى ضرورة أن تنتهى كل من الحكومة من كافة الاستعدادات الخاصة بتطبيق القانون على أرض الواقع فيما يخص اللامركزية وما شابه، والبرلمان بالانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الأخير.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن المحليات عليها دور كبير فى ممارسة العمل الخدمى على أرض الواقع، والقانون الجديد بشكله الحالى يهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا الصدد، وهذا يعنى أن المحليات ستخفف الضغط على البرلمان فى القيام بالشق الخدمى.
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