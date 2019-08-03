"العسكري السوداني" والمعارضة يتفقان على المشروع الدستوري

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال التلفزيون السوداني إنه تم حسم نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وأكد الوسيط الأفريقي إلى السودان حمد الحسن ولد لبات في مؤتمر صحفي له، اليوم، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا بشكل كامل على المشروع الدستوري.
وأضاف أن وفدي المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يواصلان اجتماعاتهما لبحث الترتيبات المتعلقة بمراسم التوقيع على الاتفاق.
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