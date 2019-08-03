والدة مهندس "سد النهضة" تكشف مفاجآت بشأن مقتله

أكدت والدة مهندس سد النهضة الإثيوبي، سيميجني بيكلي، الذي تم العثور عليه مقتولا في سيارة بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا أنه لم ينتحر، موضحة أنه كان ينوي السفر.

وروت والدة بيكلي، ميمبر ميكونين، خلال لقاء مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية تفاصيل عن الليلة التي سبقت مقتله، موضحة أنه خرج من منزله وهو يحمل تذكرة سفر وحقيبة بها ملابسه، موضحة أنه كان ينوي التوجه لإحدى الدول، والعودة بعد عدة أيام لاستكمال عمله بسد النهضة.

وتابعت: "لو كان ينوي الانتحار، لم يكن ليخرج من منزله حاملا حقيبة سفره وتذكرة الطائرة"، موضحة أنها ترعى أطفاله الثلاثة الذين تركهم بعد موته.

وذكرت أنه في اليوم الذي سبق موته وردته العديد من الاتصالات التليفونية، مشيرة إلى أنه كان مصابا بالاكتئاب وظهر عليه الضغط والتوتر بشكل كبير على غير العادة ولكنه لم يقتل نفسه.

وأوضحت أنها تنتظر زوجة بيكلي المقيمة في كندا من أجل تأمين اللجوء لها وللأطفال، مؤكدة أن بيكلي أحب السد أكثر من أطفاله، واعتقدت أنه سيغير إثيوبيا.