49 مصاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أصيب 49 مواطنا بنيران الاحتلال على حدود غزة خلال الجمعة الـ 69 من مسيرات العودة وكسر الحصار. وأفادت وزارة الصحة بغزة بإصابة 49 مواطنا بجراح مختلفة منهم 24 بالرصاص الحى من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى واصابة صحفيين اثنين . ووصل آلاف الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى الجمعة التاسعة والستين والتى تحمل عنوان "جمعة التضامن مع اهالى وادى الحمص". كما وصل الفلسطينيون إلى مخيمات العودة استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتى دعت الى أوسع مشاركة ممكنة فى المسيرات رفضا لعملية الترانسفير والتطهير العرقى الممنهج، والذى يستهدف شطب معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية وتهجير سكانها. Advertisements وأعلنت الهيئة فى مؤتمر صحفى فى ختام الجمعة التاسعة والستين دعمها وإسنادها للأهل فى وادى الحمص بسور باهر بالقدس المحتلة الذين يتمسكون بأرضهم فى القدس ويعلنون رفضهم وتصديهم للاستيطان والتهويد . ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطينى للمشاركة فى فعاليات الجمعة الـ 70 بعنوان جمعة "الشباب الفلسطينى " تزامنا مع يوم الشباب العالمى للتعبير عن رفض شعنا للمؤامرة التى تتعرض لها القضية الوطنية وللحصار الظالم على القطاع الصامد. وتوجهت الهيئة بالتحية النضالية للشعب الفلسطينى فى حى وادى الحمص وفى كافة أنحاء الضفة الفلسطينية الذى يواجه خطر التهجير والتطهير العرقي، ناعية " شهيد جمعة "لاجئى لبنان" أحمد القرا الذى استشهد شرقى خانيونس، والشهيد البطل هانى أبو صلاح الذى أبى إلا أن يترجل فارسا وهو يتصدى لآلة بطش الاحتلال الغاشمة".

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