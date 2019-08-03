إيمان حنا فى إصرار على استكمال مسيرتها لانتزاع مكاسب الانفتاح على العالم تستمر المرأة السعودية فى مسيرتها نحو التطور، فبعد قيادتها السيارة ودخولها الملاعب الرياضية حيث سجلت المرأة السعودية أرقامًا قياسية فى مختلف فروع الرياضة استطاعت من خلالها رفع راية المملكة...

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كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. إلغاء الولاية على سفر المرأة السعودية يدخل حيز التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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