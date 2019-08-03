شكرا لقرائتكم خبر عن منذر آل الشيخ المبارك: نظام الدوحة حرم على المسلمين حج بيته الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منذر ال الشيخ المبارك، الناشط السعودى، إن بعض حجاج قطر وصلوا إلى الأراضى المقدسة من بعض الدول الأوروبية، معتبرًا أنهم وقعوا تحت ضغط من لا يرحم من نظام الدوحة.



وأضاف الناشط السعودى: "عندما تعلم أن بعض حجاج قطر وصل من لندن أو باريس أو فينا تدعو الله أن يعظم الأجر لهم، وتعلم أنهم يقعون تحت ضغط لا يرحم من نظام الدوحة من حرم على المسلمين حج بيته وأرهبهم، فسجن كل من عاد وببجاحة حرك أذنابه فى هاشتاج لم نستطع إليه سبيلاً فخذولهم وقدموا لبيته، أسأل الله أن يفك أسر من حج"