شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات لجنة "حقوق الإنسان" بالبرلمان x 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، على القيام بالزيارات الميدانية للسجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية جنبًا إلى جنب اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين بالحكومة للتأكيد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.

ونستعرض أبرز إنجازات لجنة حقوق الإنسان بالدور الرابع على النحو التالى:

1- تلقت طلبات العفو عن الشباب المحبوسين، حيث ورد إليها أكثر من 210 طلبات، وتم إعداد قوائم بالبيانات الواردة للجنة وإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسى.

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2- تلقت 200 شكوى خلال دور الانعقاد الرابع عن طريق الإحالة، بالوسائل المختلفة سواء البريد أو التلغراف أو الفاكس أو البريد الإلكترونى أو التسليم باليد، وتم إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم فى شأنها، وذلك بعد حفظ الشكاوى المجهولة والكيدية أو المكررة.

3-عقدت 43 اجتماعاً بدءاً من يوم 3 أكتوبر 2018 حتى 9 يوليو 2019، استغرقت ما يزيد عن 50 ساعة عمل.

4- نظمت 4 زيارات ميدانية للسجون والأقسام الشرطية لتفقد حالة السجناء وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم ووسائل رعايتهم والإجرءات التى يتم اتخاذها لإعادة تأهيلهم والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسجون، أبرزها سجن طرة والقناطر (رجال).