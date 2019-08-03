موسكو / الولايات المتحدة أعلنت إنتهاء معاهدة القوى النوويّة متوسطة المدى

وكالات- ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم، الجمعة 2 أوت 2019، أن الولايات المتحدة أعلنت الإنسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، حسب بيانات وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس".

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