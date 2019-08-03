اليمن / مقتل 19 جنديًّا في هجومٍ لتنظيم القاعدة على معسكرٍ في أبين

وكالات- قتل 19 جنديا يمنيا في هجوم شنّه مسلحون في تنظيم القاعدة المتطرف على معسكر للقوات الحكومية في محافظة أبين الجنوبية اليوم الجمعة 2 أوت 2019 ، وذلك غداة هجمات ضد هذه القوات أسفرت عن مقتل 49 شخصا في عدن، حسبما أفاد مسؤولون أمنيون.
وقال ثلاثة مسؤولين في القوات الحكومية لوكالة فرانس برس إن مسلحي القاعدة هاجموا معسكر المحفد الواقع في شمال المحافظة، وتمكنّوا من دخوله والبقاء فيه لساعات، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية ويتم طردهم منه، في هجوم قتل فيه 19 جنديا على الأقل.
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