تحطم طائرة إطفاء ومصرع قائدها أثناء إخماد حريق بغابات فرنسا

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، مصرع طيار تابع لقوات الإطفاء الفرنسية، على إثر تحطم طائرته أثناء محاولة السيطرة على حريقهائل اندلع في نحو 800 هكتار من الغابات والمزارع في مقاطعة جينيراك.
وأكد السلطات الفرنسية أنها فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.
من جهته نعى الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الطيار، ووصفه بالبطل الذي فقد حياته أثناء محاولاته الجدية لإطفاء النيران.
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