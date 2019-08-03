أعيد افتتاح محطة السكة الحديدية الرئيسية في مدينة فرانكفورت الألمانية، بعد اعتقال الشرطة لثلاثة أشخاص مشتبه بهم في سرقة بنك. وكانت تقارير إخبارية ألمانية، قد ذكرت أن السلطات علقت حركة القطارات في فرانكفورت، جنوب غربي ألمانيا. ذكرت أن السلطات علقت حركة القطارات في فرانكفورت، جنوب غربي ألمانيا. وأكدت الشرطة الألمانية في تغريدة على "تويتر" أنها تنتشر بكثافة قرب محطة القطارات الرئيسية بفرانكفورت، داعية المواطنين للابتعاد عنها، وفق ما أوردت "رويترز". محطة القطارات الرئيسية بفرانكفورت، داعية المواطنين للابتعاد عنها، وفق ما أوردت "رويترز". وأشارت إلى أن العملية الأمنية في محطة القطارات الرئيسية متعلقة بعملية سطو على بنك في المدينة، موضحة أنها تلاحق اثنين من المشتبه بهما على الأقل.

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كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح محطة فرانكفورت بعد إغلاقها يعد عملية سطو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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