وزير الخارجية يستقبل عددا من السفراء

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، وسفير مملكة السويد لدى المملكة يان كنوتسون، الذين حضروا لتوديعه، بمناسبة انتهاء فترة عملهم سفراء لبلدانهم لدى المملكة.

وأعرب العساف عن تقديره للجهود التي بذلوها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين المملكة وبلدانهم.

كما استقبل وزير الخارجية بمكتبه في ديوان الوزارة، سفير جمهورية غينيا بيساو المعين لدى المملكة مامادو سانو، وتسلم خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وخلال الاستقبال رحب العساف بسفير جمهورية غينيا بيساو متمنيًا له كل التوفيق في أداء مهام عمله، والعمل لما فيه تقوية الروابط وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.