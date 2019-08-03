وأعرب العساف عن تقديره للجهود التي بذلوها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين المملكة وبلدانهم.
كما استقبل وزير الخارجية بمكتبه في ديوان الوزارة، سفير جمهورية غينيا بيساو المعين لدى المملكة مامادو سانو، وتسلم خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وخلال الاستقبال رحب العساف بسفير جمهورية غينيا بيساو متمنيًا له كل التوفيق في أداء مهام عمله، والعمل لما فيه تقوية الروابط وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل عددا من السفراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.