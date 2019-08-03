164 مهاجرا غير قانوني ينتظرون من يستقبلهم

وأعلنت منظمة «برواكتيفا أوبن أرمز» الإسبانية غير الحكومية، أمس، أنها رصدت سفينة تواجه صعوبات، مضيفة أنها تنقل 69 شخصا بينهم طفلان و»امرأة حامل في شهرها التاسع».
وكان على متن «أوبن أرمز» طفلان وخمس عشرة امرأة، هم جزء من مجموعة من 55 شخصا عثر عليهم، الخميس، على متن قارب تسللت إليه المياه وكاد ينقلب، بينما توجهت «أوبن أرمز» إلى الشمال مع 124 شخصا باتوا مكدسين تحت المشمع على ظهرها، لكن وجهتها لم تتضح بعد.
وقد وقع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، مرسوما يمنعها من دخول المياه الإقليمية الإيطالية، كما حصل مع «آلان كردي»، سفينة منظمة سي-آي غير الحكومية الألمانية، المتوقفة منذ الخميس قبالة جزيرة لامبيدوسا مع 40 مهاجرا أنقذوا الأربعاء.
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