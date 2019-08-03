مقتل 19 جنديا يمنيا ومنظمات تستنكر الصمت الأممي

أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس، إسقاط طائرة مسيرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مديرية حيران شمالي حجة، شمال غرب البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني أن الطائرة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي تم استهدافها وإسقاطها وهي تحاول استطلاع واختراق متاريس ومواقع قوات الجيش الوطني بمحافظة حجة.

وتعد هذه هي الطائرة المسيرة الثالثة التي تعترضها قوات الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة شمالي محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري، بينها طائرة حاولت استهداف سوق شعبية في مركز مديرية حيران في مارس الماضي.

حملة أسبوع الصمت

على صعيد آخر، انطلقت، أمس، فعاليات حملة أسبوع الصمت والجرائم، وهو التحرك الأضخم لمنظمات المجتمع المدني الذي تشهده الساحة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.

وأدان بيان المنظمات ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الجرائم المروعة بحق المدنيين، وجرائم ضد الإنسانية، وتعمدها القتل المباشر والممنهج واستهداف الأطفال والمدنيين.

المجزرتان الدمويتان في تعز

وأشار البيان إلى المجزرتين الدمويتين اللتين ارتكبتهما ميليشيا الحوثي هذا الأسبوع في مدينة تعز وأسفرتا عن مقتل 7 أطفال ومدني آخر، وإلى مجزرة آل ثابت الدموية التي قتلت الميليشيا الحوثية فيها 14 مدنيا وجرحت 25 آخرين أغلبهم من الأطفال، إضافة إلى عمليات تفجير لمعسكر الجلاء بعدن ومركز تابع للشرطة بعدن، وهذا إرهاب كامل الأركان.

استنكار الصمت الدولي

واستنكرت منظمات المجتمع المدني اليمنية ما وصفته الصمت المستمر وغير المبرر للمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة، ومبعوثها إلى اليمن إزاء ما يحدث من جرائم متكررة ومتعمدة ترتكبها الميليشيات الحوثية بشكل سافر ومتعمد وممنهج، وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بالإفصاح عن موقفه، مؤكدة أن السكوت تعده الميليشيات الحوثية إذنا لها بالاستمرار في ارتكاب الجرائم.

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جرائم القتل والقصف

وحملت منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان والمشاركة في الحملة الأمم المتحدة المسؤولية التبعية إزاء صمتها على جرائم القتل والقصف والترويع التي أدت إلى استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب تلك الجرائم بشكل يومي مستغلة المواقف الضبابية للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مشددة أن حياة الإنسان في اليمن فوق كل اعتبارات.-

فعاليات حملة أسبوع الصمت والجرائم

- ارتكاب الحوثي عددا من الجرائم المروعة بحق المدنيين

- تعمد القتل المباشر والممنهج واستهداف الأطفال والمدنيين

- مجزرتان دمويتان في تعز أسفرتا عن مقتل 7 أطفال ومدني آخر

- مجزرة آل ثابت الدموية التي قتل فيها 14 مدنيا وجرح 25 آخرين

- عمليات تفجير معسكر الجلاء بعدن ومركز للشرطة