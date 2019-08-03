بدء تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية في تونس

وقدم صباح أمس ثمانية مرشحين ملفاتهم بينهم: عبير موسي، ونبيل القروي، ومحمد عبو، ونبيل القروي رجل الأعمال ومالك قناة إعلامية خاصة الذي قدم نفسه باعتباره مرشح الفقراء، وكانت وجهت إليه، مؤخرا، تهمة تبييض أموال.
وكاد القروي الذي سبقت ترشحه الكثير من الحملات الخيرية، أن يستبعد من السباق بعد مصادقة البرلمان منتصف يونيو على تعديل القانون الانتخابي الذي نص في صيغته الجديدة على منع ترشح كل من منح امتيازات نقدية أو عينية لمواطنين في السنة السابقة للاقتراع.
كما قدم محمد عبو المحامي والمعارض السابق لنظام زين العابدين بن علي وأمين عام حزب «التيار الديموقراطي» الذي كان انبثق عن حزب الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ترشحه كما أفاد صحافي وكالة فرانس برس.
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