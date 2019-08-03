قرقاش: نسعد بخطوات السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير

أبوظبي (الاتحاد) رحب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بقرارات المملكة العربية السعودية الجديدة في ما يخص تعديل نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية والعمل، مشيداً بخطوات السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث والذي يقوده خادم الحرمين الشريفين.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «نسعد بخطوات السعودية الواثقة نحو التجديد والتطوير والتحديث والذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، نفرح لأن السعودية هي الأخ الشقيق والجار الصدوق ونستبشر لأن كل ما فيه خير للسعودية هو خير لنا وللمنطقة».

وأقرت السلطات السعودية تعديلات جديدة على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وفق ما كان معمولاً به في السابق.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن التعديلات، المنشورة على الجريدة الرسمية، شملت «منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية». كما تضمنت التعديلات منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى في ما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاماً.

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