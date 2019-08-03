برلمانيون ليبيون لـ "الاتحاد": "الإخوان" تروج لـ "الفيدرالية" في مواجهة تقدم الجيش

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

نجحت قوات الجيش الليبي في استهداف ميليشيات مسلحة من مدينة مصراتة تتبع حكومة الوفاق، فجر أمس، ما أدى لتدمير عدد من الآليات والمدرعات وسقوط قتلى بصفوف المسلحين في منطقة السدادة، فيما بدأت تتعالى بعض الأصوات السياسية الليبية المحسوبة على تيار «الإخوان» الإرهابي في المنطقة الغربية للمطالبة بتطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا، وذلك مع تقدم قوات الجيش الليبي إلى قلب العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة الإرهابيين والمسلحين، وفرض دولة القانون، والقضاء على حكم الميليشيات.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» إن سلاح الجو الليبي نفذ تسع غارات، شملت موقع شركة النهر التي تستغلها ميليشيات مسلحة من مدينة مصراتة وما يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي» الإرهابية، ومجموعات تابعة لقائد حرس المنشآت النفطية الأسبق إبراهيم الجضران المصنف إرهابياً، مشيراً إلى أن سلاح الجو شن في الساعات الأولى من صباح أمس، غارات على مواقع عدة شرقي مدينة مصراتة. وأشار المصدر إلى أن الغارات حققت أهدافها، حيث سقط العشرات من العناصر المتطرفة بين قتيل وجريح، بالإضافة للخسائر المادية الكبيرة، وتخطط الميليشيات المسلحة لاستهداف مدينة الشويرف للالتفاف على خطوط إمدادات الجيش الوطني الليبي، وقطع الطريق لعزلها عن طرابلس، لأن منطقة السدادة تعد أقرب إلى الشويرف، وهو ما يفند فرضية تخطيط الميليشيات لدخول مدينة الجفرة.

وتحاصر قوات أسامة جويلي التابعة لحكومة الوفاق مدينة الأصابعة ويحشد بالقرب من مزدة، وذلك للالتفاف عن طريق السيطرة على منطقة الشويرف لفصل المنطقة الغربية عن الجنوبية، وعمل دائرة حصار والتحام القوات في مزدة.

إلى ذلك، قالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي أن القوات البرية والبحرية بدأت في تسيير دوريات لحماية المياه الإقليمية الليبية. وتتهم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تركيا وقطر بتهريب الأسلحة والذخائر والإرهابيين لدعم حكومة الوفاق في طرابلس، وذلك استمراراً للدعم الذي قدمته الدوحة وأنقرة للمسلحين والإرهابيين خلال معارك الجيش الليبي في بنغازي ودرنة في الفترة من 2014 - 2017.

سياسياً، بدأت تتعالى بعض الأصوات السياسية الليبية في المنطقة الغربية للمطالبة بتطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا، حيث دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي إلى تطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا، وذلك بذريعة الفشل الذريع للمؤسسات في التوزيع العادل للثروات الليبية على أبناء الوطن الواحد، وتتزامن الدعوة مع التقدم الكبير لقوات الجيش وانهيار الميليشيات المسلحة.

كما رحب عضو مجلس النواب الليبي ونائب رئيس التكتل الفيدرالي زياد دغيم بدعوة السويحلي لتطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا، مشيراً إلى أنه الحل الوحيد لحل الأزمة الليبية ونزع فتيل الأزمة في البلاد، مضيفاً: «من حق مدينة مصراتة أن تكون إقليماً اقتصادياً منفصلاً عن طرابلس، فقوتها السياسية والعسكرية لا يعبر عنها حجم تمثيلها الدستوري». وأشار في بيان، وصلت «الاتحاد» نسخة منه، إلى أن مدينة سرت تستحق أن تكون عاصمة جديدة لليبيا لما تمثله من رمزية لوسط ليبيا والمصالحة والوحدة بين الأقاليم من ناحية وبين ثورتي فبراير وسبتمبر من ناحية أخرى.

إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الأصوات التي تنادي بتطبيق الفيدرالية تتبع جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن هذه الأصوات لديها ظنون بأن الجيش سيتوقف عن العمليات العسكرية في طرابلس، مضيفاً «هذه الأصوات تهدف للتشويش على عملية تحرير العاصمة لا أكثر ولا أقل».

وحول تخوف البعض من تطبيق الفيدرالية لتقسيم ليبيا، أكد عضو البرلمان الليبي لـ«الاتحاد»، أن الجيش الليبي لن يسمح بالمحسوبين على جماعة الإخوان المفسدين في ليبيا بتنفيذ مخطط التقسيم، مؤكداً أن الجيش الوطني الليبي والقوى الوطنية لن تقبل بتقسيم البلاد.

بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي إدريس عمران لـ«الاتحاد» إن الأصوات التي تنادي بالفيدرالية في ليبيا تحمل أجندات خارجية، مؤكداً أن البرلمان الليبي يتخذ من الجيش أداة لحماية ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة ترابها.

وأعلن سفير ليبيا لدى دولة أفريقيا الوسطى، انشقاقه وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أن إيمانه بالواجب الوطني تجاه الوطن هو ما وضعه أمام هذا الموقف التاريخي، داعياً في الوقت ذاته أعضاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج للوقوف صفاً واحداً لمصلحة ليبيا.

إلى ذلك، وصل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى القاهرة، أمس، قادماً على رأس وفد بطائرة خاصة من ليبيا في زيارة لمصر، يبحث خلالها أحدث التطورات على الساحة الليبية.

ويبحث حفتر خلال زيارته مع المسؤولين المصريين أحدث التطورات على الساحة الليبية، وسبل مواجهة التنظيمات الإرهابية، إلى جانب استعراض التعاون الثنائي بين مصر وليبيا، خاصة فيما يتعلق بتأمين الحدود بين البلدين، ومنع تسلل العناصر الإرهابية أو ضحايا الهجرة غير الشرعية منها.