انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية في تونس

ساسي جبيل (تونس)
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، أمس، أنّ الهيئة تلقّت ملفات 9 مترشّحين - لم يُسمّهم - للانتخابات الرئاسية المبكرّة المقرّر تنظيمها يوم 15 سبتمبر المقبل. ورجّح بفون أمس الجمعة في تصريح صحفي، تجاوز عدد المترشّحين للسباق الرئاسي 70، بانقضاء أجل تقديم الملفات، لافتاً إلى أنّه عادة ما يتمّ الإقبال على الترشّح بوتيرة مرتفعة أكثر خلال آخر أجل.
وأشاد المتحدّث بالمناسبة بـ«الانتقال الرائع للسلطة»، داعياً الناخبين التونسيين إلى الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع يومي 15 سبتمبر بمناسبة الرئاسية و6 أكتوبر بمناسبة التشريعية.
وكانت مصادر إعلامية قد أكدت أمس أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تونس، تلقّت خلال الساعة الأولى من اليوم الأول لفتح باب الترشّح للاستحقاق الرئاسي، ملفات مرشح الوطنيين الديمقراطيين (وطد)، والنائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي، والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبّو، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، ورئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي.
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