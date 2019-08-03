شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مظاهرات حاشدة فى اسطنبول بسبب قرار ترحيل السوريين والان مع التفاصيل

تظاهر العشرات فى اسطنبول تضامنا مع اللاجئين السوريين، واحتجاجا على قرار ولاية إسطنبول بشأن ترحيل اللاجئين السوريين غير المقيدين فى المدينة إلى المدن المسجلين بها، فى حين قامت المجموعة المؤيدة لبقاء السوريين داخل تركيا برفع لافتات مدون عليها: كونوا أنصارًا للمهاجرين، ونحن أمة واحدة، وبعض الأحاديث النبوية.

وبحسب صور بثتها وكالة رويترز، فقد هتف المتظاهرون بشعارات خلال احتجاج على سياسات اللاجئين التركية الأخيرة فى إسطنبول، وكان حاكم اسطنبول أمهل اللاجئين السوريين غير المسجلين، حتى 20 أغسطس للمغادرة أو إعادتهم إلى المدينة التركية التى تم تسجيلهم فيها لأول مرة.