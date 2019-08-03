- 1/2
- 2/2
2019-08-02 | 23:35
1,419 مشاهدة
تغلب المنتخب اللبناني على نظيره السوري 2-1 في المواجهة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا.
سوريا افتتحت التسجيل اولاً عن طريق اللاعب احمد الدوني في الدقيقة 48، لينتفض المنتخب اللبناني في الدقائق العشر الاخيرة ويسجل هدفين عن طريق نادر مطر في الدقيقة 80 وموني في الدقيقة 91.
وبهذا الفوز، احتل منتخب لبنان المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بفارق الاهداف عن فلسطين الوصيف، فيما تذيل المنتخب السوري المجموعة الاولى من دون نقاط.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تتغلب على سوريا في غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.