لبنان تتغلب على سوريا في غرب آسيا

سوريا افتتحت التسجيل اولاً عن طريق اللاعب احمد الدوني في الدقيقة 48، لينتفض المنتخب اللبناني في الدقائق العشر الاخيرة ويسجل هدفين عن طريق نادر مطر في الدقيقة 80 وموني في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز، احتل منتخب لبنان المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بفارق الاهداف عن فلسطين الوصيف، فيما تذيل المنتخب السوري المجموعة الاولى من دون نقاط.