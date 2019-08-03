الان تتابع القنصلية السعودية في هونج كونج تحذر مواطنيها من منطقة “التظاهرات” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات حذرت القنصلية السعودية في هونج كونج المواطنين السعوديين المتواجدين من عدم التوجه إلى منطقة (مونج كوك) السبت 3 أغسطس. وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، “نحذر من عدم التوجه إلى منطقة مونج كوك، نظراً لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرة في تلك المنطقة”.

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