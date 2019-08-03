الان تتابع ترامب للصين: عملتكم “ذاهبة إلى الجحيم” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن على الصين أن تفعل الكثير من أجل إحداث تحول في مسار مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة وإنه يمكنه زيادة
الرسوم الجمركية على بضائع صينية.
ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يجب على الولايات المتحدة أن يكون لديها إتفاق تجاري أفضل مع الصين وليس
فقط إتفاقا متكافئا.
وقال ترامب دون أن يذكر تفاصيل إن العملة الصينية “ذاهبة إلى الجحيم”.
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